Hanoï (VNA) - Le Times of India du 17 juillet a cité un responsable du gouvernement indien disant qu’après les Émirats arabes unis, l'Inde cherchait à conclure un accord avec l’Indonésie pour le commerce bilatéral en monnaie nationale, la reconnaissance des cartes en temps réel et les paiements numériques.



Une proposition en la matière a été faite lors d'une rencontre le 16 juillet en Inde entre la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman, et son homologue indonésienne, Mulyani Indrawati.



L'Indonésie est le plus grand partenaire commercial de l'Inde dans l'ASEAN.-VNA