Photo : VNA

Ha Tinh (VNA) – Le temple du carrefour de Dong Loc a été inauguré le 15 juillet au sein du site éponyme, district de Can Loc, province centrale de Ha Tinh. Il s’agit d’une activité significative en l'honneur du 50e anniversaire de la victoire qui avait eu lieu à cet endroit.

Cet ouvrage revêt des significations spéciales pour exprimer le respect et la reconnaissance des héros morts pour la Patrie, selon le proverbe « Quand on boit de l’eau, on pense à la source ».

Situé à 20 km de la ville de Hà Tinh, Dông Lôc était, pendant la guerre contre l’armée américaine, la porte de communication entre le Nord et la piste Hô Chi Minh. Les avions américains y ont largué une énorme quantité de bombes. Ce tronçon de route de moins de 20 km a été à lui seul la cible de 2.057 bombardements.

Une équipe de dix jeunes filles volontaires âgées de 17 à 22 ans, et dirigée par Vo Thi Tan, était chargée de la remise en état de la route pour assurer la circulation. Le 24 juillet 1968, malgré des bombardements répétés, elles étaient toujours à leur poste pour combler les cratères et remettre la route en état. À 16h30, lors d’un nouveau raid des bombardiers américains, les dix jeunes filles ont été tuées, la houe et la pelle en main.

Aujourd’hui, le carrefour de Dông Lôc a retrouvé sa verdure. Sur la colline, au milieu des pins et du chant des cigales, un monument a été érigé pour honorer les dix héroïnes.- VNA