L'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, prend la parole lors d'une session de l'ONU. Photo: VNA



New York (VNA) - Les Missions permanentes du Vietnam et d'Australie auprès de l'ONU et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) ont présenté le 19 avril un Rapport de la FICR sur les catastrophes dans le monde 2022.



L'événement ayant pour thème "Confiance, équité et action locale : Tirer les enseignements de la pandémie de Covid-19 pour éviter la prochaine crise mondiale", a réuni près de 40 délégués de différents pays et organes onusiens.



Lors de l'événement, l'ambassadeur Dang Hoang Giang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, a affirmé que le Vietnam avait reconnu très tôt l'importance de la préparation pour la prévention et la réponse aux épidémies, en renforçant le système de santé aux niveaux central et local.



Les recommandations de la FICR méritent d'être prises en compte, car elles peuvent contribuer à renforcer l'architecture mondiale pour la santé afin de mieux répondre aux futurs risques sanitaires, a estimé Dang Hoang Giang.



Les personnes doivent être placées au centre des politiques de prévention, de préparation et de riposte pour faire face aux épidémies et jouer un rôle important dans la mise en œuvre de ces politiques. Le traitement des fausses informations et la fourniture d'informations précises et opportunes au public sur les épidémies et les efforts du gouvernement sont également importants.

Les agents médicaux du Vietnam s'unissent pour lutter contre l'épidémie de COVID-19. Photo: giadinh.net.vn



Selon lui, la communauté internationale doit se concentrer sur la lutte contre les inégalités dans l'accès aux vaccins, le diagnostic et le traitement des maladies.



Le Vietnam apprécie le soutien des Nations Unies et des partenaires internationaux pendant la pandémie de COVID-19, tout en affirmant la nécessité pour les pays en développement d'avoir un accès plus facile aux technologies médicales avancées grâce au transfert de technologies, a ajouté l'ambassadeur Dang Hoang Giang. -VNA