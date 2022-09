Le quartier urbain Ecopark est noyé dans la verdure. Photo : VNA/CVN

Hanoï (VNA) - La Semaine de l’architecture verte suis l'engagement du Vietnam à la COP26 tenue en novembre 2021 à Glasgow. À cette occasion, il est intéressant de voir le développement de l’architecture verte au Vietnam.



En 2022, le Vietnam a approuvé la mise à jour de la Contribution déterminée au niveau national (NDC), c'est-à-dire l’engagement de réduire ses émissions totales de gaz à effet de serre de 9% par rapport au scénario BAS et à augmenter sa contribution à 27% avec un soutien international d'ici 2030.



Dans cet esprit, le représentant du ministère de la Construction a affirmé que l'organisation de la Semaine de l’architecture verte du Vietnam en 2022 contribuerait à sensibiliser les parties prenantes à la promotion du développement des bâtiments verts, des bâtiments économes en énergie.



En effet, la Semaine de l’architecture verte aura lieu les 13, 14 octobre 2022 à Hô Chi Minh-Ville, avec la participation des meilleurs experts mondiaux en construction. C’est un événement annuel dans le cadre de la série d'activités organisées par le ministère de la Construction, en réponse à la World Green Building Week.



Selon le ministère de la Construction, la Vietnam Green Building Week 2022 est un forum ouvert, un lieu pour promouvoir le dialogue et la coopération multidimensionnelle entre plus de 1.200 décideurs politiques et délégués de haut niveau des unités de développement de projets, d'investissement, de conseil-conception ; des architectes et des professionnels du stylisme de premier plan, ainsi que des fournisseurs de matériaux, d'équipements et de technologies de construction.



L’objectif de l’architecture verte est de construire des bâtiments dits environnementaux qui ont un impact positif sur la santé et le bien-être des personnes qui y vivent ou y travaillent. Le premier critère majeur pour un bien relevant de l’architecture verte est la gestion de la production et de la consommation de l’énergie. L'architecture verte comporte plusieurs avantages : Réduire la pollution et préserver un environnement stable et durable en réduisant l'utilisation des énergies fossiles. Une meilleure efficacité matérielle et une meilleure maintenance des structures.



L’architecture verte



Il s’agit d’une forme d’architecture qui va bien plus loin encore que l’architecture durable et l’architecture écologique. Toutes les deux pensées dans une optique de durabilité et de respect de l’environnement, l’architecture verte y ajoute une touche de verdure. C’est la définition qui semble le mieux convenir à l’expression.



En effet, l’architecture verte est une architecture écologique qui présente des intérêts sur le long terme pour l’homme et la société, mais nécessite un important coût d’investissement initial. Le coût de construction d’un bâtiment vert est plusieurs fois supérieur à celui d’un bâtiment traditionnel. Or, ce type d’architecture puise ses matériaux dans la généreuse nature : bois, bambou, palme, rotin, latanier, terre ou encore chaume de riz. L’architecture ethnique du Vietnam est riche et variée à l’image de sa diversité ethnographique. Citons entre autres, l’Ecopark au nord et au sud, les rues du centre de Hô Chi Minh- Ville, transformées en espaces piétonniers pour diminuer la pollution de l’air.



Le projet Ecopark



Situé à environ 10 km au sud-est du centre-ville de Hanoi, Ecopark est le plus grand quartier urbain écologique du Nord du Vietnam. Avec son complexe de villas et d'appartements construits dans un espace vert haut de gamme, c’est un lieu idéal de vie mais aussi de divertissement, si l’on en juge par le nombre de visiteurs.



Le projet Ecopark a été élaboré en 2009 par la Compagnie par actions de l'investissement et du développement urbain Viêt Hung (VIHAJICO), sur une superficie de près de 500 ha. L’objectif était d’offrir un cadre de vie verdoyant avec tous les équipements modernes aux normes internationales.



Les logements comprennent des villas et des appartements haut de gamme. Avec plus de 110 ha d’espaces verts et de lacs, Ecopark offre aux résidents un cadre de vie idéal en parfaite harmonie avec la nature.



Les zones de villas Vuon tùng (jardin de conifères) et Vuon mai (jardin d’abricotiers) intègrent une architecture moderne et un style luxueux, de vieux arbres et de nombreux parterres de fleurs. Elles sont dotées de piscines, de terrains de tennis et de badminton, de gymnases, de lieux pour les événements en plein air, de restaurants. À côté se trouvent les immeubles d’appartements Rừng co (forêt de palmiers), entourés eux aussi d'un grand parc avec de vieux arbres.



À Hô Chi Minh-Ville, vingt-deux rues du centre-ville devraient être transformées en espaces piétonniers dans les trois prochaines années, contribuant ainsi à limiter l’entrée des véhicules mais aussi à favoriser le développement du tourisme et de l’économie liée aux activités nocturnes. Ainsi, la création de nouvelles rues piétonnes contribue à réduire l’entrée des véhicules personnels dans le centre-ville pour diminuer la pollution de l’air.



Perspectives



La Semaine de l’architecture verte au Vietnam permettra d’élever la conscience des organismes et des secteurs concernés sur le rôle et la position des ouvrages verts, de l’architecture verte, des matériaux verts, ainsi que des solutions vertes ; de dynamiser la tendance aux ouvrages verts et à l’architecture verte pendant la première période de son développement au Vietnam. - CVN/VNA

source