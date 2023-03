Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Avec des milliards de dollars qui attendent d'être investis dans les secteurs de l'énergie verte, de la logistique et des infrastructures du Vietnam, l'immobilier industriel continuera de croître dans les années à venir.

Ces dernières années, de nombreux groupes économiques internationaux ont choisi le Vietnam comme destination d'investissement préférée et sont venus dans le pays indochinois pour rechercher des opportunités d'affaires, notamment la récente visite du 21 au 23 mars derniers du groupe de 52 entreprises américaines, dont de nombreux grands noms tels que Boeing, Coca-Cola, CitiBank, Meta, SpaceX, Netflix, Abbott, Apple, Meta et Amazon.

Récemment, l'un des principaux partenaires d'Apple, Goertek, a signé un protocole d'accord pour sous-louer 62,7 hectares dans le parc industriel de Nam Son - Hap Linh, de la province de Bac Ninh. Un autre partenaire majeur de fabrication de composants d'Apple, Foxconn, a également signé un contrat de location d'un terrain de 45 hectares dans le parc industriel de Quang Chau, province de Bac Giang pour 62,5 millions de dollars afin d'étendre la production. Le bail dure jusqu'en février 2057.

Des fabricants de composants d'avions Boeing sont entrés au Vietnam depuis longtemps. À Hung Yen, il y a plus de 10 ans, il y avait une usine spécialisée dans la fabrication d'équipements de verrouillage de porte pour les fabricants de coques de moteurs d'avions.

De nombreuses autres grandes entreprises prévoient également d'étendre leur production au Vietnam dans un avenir proche, comme le plan de Samsung pour augmenter l'investissement à 20 milliards de dollars, en se concentrant sur l'intelligence artificielle, les mégadonnées et d'autres domaines, et le plan du constructeur chinois de véhicules électriques Auto Co pour construire une usine dans le pays.

Des milliards de dollars attendent d'être versés dans les secteurs de l'énergie verte, de la logistique et des infrastructures du Vietnam. Photo: VNA



Les capitaux d'investissements directs étrangers (IDE) continuent d'injecter au Vietnam, créant un nouvel élan pour le segment de l'immobilier industriel, qui affiche actuellement de bons prix de location dans toutes les régions du pays.

Le chef du Département des services industriels de Savills Vietnam, John Campbell, a estimé que l'immobilier industriel attirait fortement l'attention des investisseurs et que ce marché avait beaucoup de place pour développer davantage de projets tels que les centres de données, l'entreposage frigorifique et la logistique.

En 2022, le Fonds d'investissement du gouvernement de Singapour (GIC) et ESR ont coopéré pour créer une coentreprise de 600 millions de dollars et cette année, ESR continue d'acheter des actions de BW Industrial, une grande société immobilière industrielle et logistique au Vietnam.-VNA