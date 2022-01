Hanoi (VNA) - D'après Neil MacGregor, directeur général de Savills Vietnam, en raison de la pandémie, 2021 a été une année aux nombreuses difficultés pour l'économie vietnamienne en général et le marché immobilier en particulier. Mais c'est aussi l'année qui a affirmé l'adaptation flexible et innovante dans les modes d'organisation et de fonctionnement, ainsi que les efforts d'appui du gouvernement aux unités d'affaires, afin de passer progressivement à la nouvelle normalité.

Habana Island à NovaWorld Hô Tràm.



En 2022, Neil MacGregor a prévu que dans le segment de l'immobilier résidentiel, les zones urbaines se développeraient fortement, notamment dans les provinces de Binh Duong, Dông Nai et Long An (Sud).



Cela continuera d'être la tendance dominante dans les temps à venir tant que l'offre de ces biens à Hô Chi Minh-Ville restera modeste. Ainsi, les investisseurs et promoteurs immobiliers se tourneront vers les zones urbaines satellites.



Par ailleurs, l'immobilier industriel et logistique va continuer à monter en flèche. Il s'agit d'un segment très recherché ces dernières années. "Je pense que cela se poursuivra et créera une dynamique de croissance une fois que les usines de fabrication commenceront à établir des bases au Vietnam pour investir dans de nouveaux projets. Par exemple, LEGO a récemment annoncé qu'il construirait au Vietnam une usine qui appliquera les normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) requises", poursuit-il.



Le segment de l'immobilier industriel et logistique accueillera également un certain nombre de nouvelles zones. Il y aura aussi une croissance de la distribution des entrepôts et des services de commerce électronique ainsi que de la logistique pour desservir le marché intérieur.



D'autres domaines de croissance pourront provenir des centres de données, car Internet se développe de plus en plus, nécessitant une source importante pour stocker les données.

Les terrains à Bao Lôc, province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre), sont recherchés par de nombreux investisseurs.



Mode de travail hybride



En outre, les entrepôts frigorifiques ont des liens avec le commerce électronique. Les vendeurs sur ces sites doivent trouver des moyens de stocker les marchandises, ce qui entraînera une augmentation de la demande de stockage à froid.



Selon Neil MacGregor, l'une des tendances que l'on peut facilement voir aujourd'hui dans le monde post-pandémique est le modèle de travail dit hybride. Les locataires ainsi que les employés de bureau recherchent de plus en plus des opportunités et des lieux de travail ''hybrides'' qui à la fois facilitent le travail à domicile et permettent une flexibilité de travail dans les bureaux.



Outre leur bureau central, certaines unités ont également d'autres bureaux situés dans les zones secondaires (non centrales). Cela donne à leurs employés la possibilité de travailler soit au centre-ville soit dans un endroit à proximité de leur domicile. De cette façon, les locataires pourront augmenter leur efficacité de travail…



Quant au segment de l'investissement résidentiel et de villégiature, suivant la tendance mondiale actuelle, les acheteurs recherchent davantage de biens immobiliers en périphérie des grandes villes. Ils préfèrent s'installer à la campagne, profitant des espaces ouverts et du plein air. Le Vietnam n’échappe pas non plus à cette tendance avec ses marchés attrayants situés à Bao Lôc et Dà Lat dans la province de Lâm Dông (hauts plateaux du Centre) ou à Hô Tram dans celle de Bà Ria-Vung Tàu (Sud).



Depuis Hô Chi Minh-Ville, ces emplacements sont facilement accessibles en voiture, et les acheteurs pourront y trouver leur résidence secondaire. Une tendance qui devrait continuer de croître après la pandémie.- CVN/VNA