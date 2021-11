Le projet Sailing Club Residences Ha Long Bay. Photo: baoquangninh.com.vn

Quang Ninh (VNA) - La période 2015 - 2020 a enregistré une croissance exceptionnelle de l'économie, des infrastructures et du tourisme dans la ville de Ha Long, province septentrionale de Quang Ninh.

C'était aussi la période de la sublime transformation du marché immobilier.

L'un des événements qui a eu un fort impact sur le développement économique en général et l'immobilier en particulier à Ha Long a été l'ouverture de l'autoroute Ha Long - Hai Phong en septembre 2018. La durée du trajet entre Ha Long et Hanoï a été réduite à une heure et demie (130 km) et celle entre Ha Long et Hai Phong, à moins de 30 minutes (25 km).

Le changement des infrastructures affecte grandement l'essor de l'immobilier dans cette ville touristique du Nord. Chaque année, les prix d'acquisition immobilière à Ha Long établissent un nouveau niveau. En 2018, les prix de l'immobilier côtier de faible hauteur allaient de 41 à 60 millions le m², et de 70-80 millions le m² en 2019 et 2020. En 2021, malgré l'impact de l'épidémie de COVID-19, l'immobilier à Ha Long ne s'est pas refroidi, les projets de villas en bord de mer affichent des gammes de prix allant de 80 à 120 millions le m², voire 200 millions.

Selon les experts, l'augmentation des prix du segment immobilier des villas côtières dans la zone centrale de Ha Long s'explique par la réduction du foncier côtier et la demande des investisseurs souhaitant trouver une station balnéaire pour vivre pendant la période épidémique.

Le Mai Phuong, directrice de la société immobilier MGV du Nord, a déclaré que dans une ville touristique comme Ha Long, un emplacement avec vue sur la baie est le plus approprié pour développer des projets immobiliers haut de gamme.

Le projet InterContinental Residences Halong Bay. Ảnh: baoquangninh.com.vn

De plus, Ha Long est le centre du tourisme et du divertissement dans le Nord depuis de nombreuses années, avec des infrastructures de transport parfaites et de plus en plus de marques internationales de villégiature et de divertissement y investissant. Cela entraîne également la hausse du prix des villas et des complexes.

Selon Mme Le Mai Phuong, dans les villes de villégiature telles que Da Nang, Phu Quoc et Nha Trang, les villas de villégiature gérés par de grandes marques sont toujours les plus cotées, avec une quantité extrêmement faible. Ceci s'applique également sur le marché d'Ha Long, avec des villas trop peu nombreuses pour répondre à la demande du marché et aux investisseurs immobiliers individuels.-VNA