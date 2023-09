Vue panoramique de l’île de Cai Chiên à Quang Ninh (Nord). Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Cai Chiên est une petite île située dans le district de Hai Hà, province de Quang Ninh (Nord). Bénéficiant de longues plages et d’une beauté rustique, elle offre aux visiteurs une sensation de tranquillité loin des préoccupations de la vie quotidienne.



À plus de 330 km de Hanoï, Cai Chiên se profile de plus en plus comme une destination idéale pour de nombreux jeunes voyageurs.

S’étendant sur une superficie totale de 2.500 ha, ses plages de sable blanc sont bordées de filaos et d’une forêt de 500 ha. Les visiteurs peuvent embarquer depuis le port de Hai Hà sur un canot pour rejoindre Cai Chiên, le trajet dure environ 30 à 40 minutes.

Lieu de prédilection, cette île est en cours de développement touristique. Avec plus de 10 km de plages de sable fin, elle est devenue une destination prisée en raison de ses paysages magnifiques. La période idéale pour la visiter va d’avril à septembre, lorsque le climat est agréable et non pluvieux, offrant des conditions propices au farniente sur les plages.

Bien que cachée derrière les grandes attractions touristiques de Quang Ninh, cette île demeure une destination discrète mais riche en attraits. Elle gagne en popularité en tant que lieu attrayant pour ceux qui cherchent à se plonger dans un endroit où règnent le silence et l’harmonie.

Divertissement et farniente

Les visiteurs ont la liberté de choisir leurs destinations sur l’île de Cai Chiên. Cette dernière possède des plages immaculées bordées de casuarinas, parmi lesquelles la plus belle est celle de Dâu Rông. Cette vaste plage est entourée de filaos, et caressée par les eaux bleu clair. En suivant la route qui la longe sur un kilomètre, les voyageurs découvrent un paysage enchanteur. De plus, ils peuvent visiter la plage de Vung Bâu, située dans le hameau éponyme du village de Dâu Rông.

Réservoir d’eau douce de Khe Dâu.

Niché à l’intérieur des terres entre collines et forêts, Khe Dâu est le réservoir d’eau douce de Cai Chiên. Couvrant 18 ha, il offre un paysage romantique et paisible.

“Je suis très impressionnée par la beauté immaculée de l’île, avec son village de pêcheurs. C’est un endroit tranquille, pas trop bondé comme d’autres destinations touristiques balnéaires. Cet endroit convient aux touristes qui aiment explorer et admirer la mer”, partage Thu Phuong, une touriste de Hanoï.

En plus des activités traditionnelles comme la baignade et la contemplation des magnifiques paysages marins, les touristes participent à des activités amusantes, des divertissements et des expériences intéressantes, telles que la pêche au calamar, le camping et le jet ski.

Cette île propose également aux visiteurs des plats à base de fruits de mer frais, notamment le calamar, son produit de pêche emblématique.

C’est une destination incontournable pour ceux qui souhaitent combiner découverte, nature et tranquillité. Si vous avez la chance de vous rendre à Quang Ninh, ne manquez surtout pas l’opportunité de découvrir cette île et de profiter de ses magnifiques paysages naturels. - CVN/VNA