Da Nang (VNA) - La ville de Da Nang (Centre) organisera un programme d'art de rue interactif nocturne dénommé "Light up Da Nang" sur la place Bach Dang, afin de stimuler la reprise touristique.

L'événement aura lieu de 19h00 à 01h00 les 22 et 29 avril et devra attirer un grand nombre d'habitants et de touristes.

Il comprendra une kyrielle d'activités pour les jeunes telles que concours de hiphop et de Kpop Cover, DJ Show, danse Flashmob, présentation de la gastronomie locale, etc. En outre, la technologie de réalité augmentée (Augmented Reality/AR) sera appliquée pour raconter une histoire sur Da Nang.

"Light up Da Nang", un modèle pilote d'activités économiques nocturnes à Da Nang, est mis en œuvre par le groupe de travail Citylab, l'Institut d'études pour le développement socio-économique de Da Nang (DISED), l'incubateur d'entreprises de Da Nang (DNES), avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement au Vietnam (PNUD) et l'Agence australienne pour le développement international (AusAid). -VNA