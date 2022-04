Hanoi (VNA) – Le vice-président de la Société financière internationale (IFC) en charge de l’Asie-Pacifique, Alfonso Garcia Mora, a entamé le 11 avril une visite de cinq jours au Vietnam pour promouvoir l’investissement privé afin d’aider le Vietnam à atteindre ses objectifs de lutte contre le changement climatique et de croissance économique tout en relevant les défis posés par la pandémie de COVID-19...

Photo d'illustration : Doanhnhansaigon

Garcia Mora rencontrera de hauts responsables gouvernementaux pour discuter de la manière dont l’IFC peut soutenir au mieux la reprise économique après la pandémie de Covid-19 afin de maintenir le rythme de croissance du Vietnam et de faire entrer le pays dans le groupe ce ceux ayant un niveau de développement élevé d’ici 2045. Il est accompagné du nouveau directeur national d’IFC en charge du Vietnam, du Cambodge et du Laos, nouvellement nommé au début du mois, Thomas Jacobs."Le Vietnam s’est fixé le double objectif de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045 et d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050. La pandémie de Covid-19 ayant grevé les fonds publics, le secteur privé pourra jouer un rôle important dans la transition du Vietnam vers un modèle de croissance à faible émission de carbone s’il est soutenu par des politiques et des conditions adéquates», a déclaré Alfonso Garcia.Le vice-président d’IFC rencontrera également des représentants d’entreprises pour approfondir leur compréhension des défis auxquels est confronté le secteur privé national et de la manière dont l’IFC peut promouvoir un secteur privé dynamique, compétitif et innovant, capable de diriger la transformation économique du Vietnam.Avec plus de 20 ans d’opération au Vietnam, l’IFC, une organisation du Groupe de la Banque mondiale consacrée au secteur privé, est un partenaire important dans le parcours de développement du pays et du secteur privé, avec 13,3 milliards d’USD investis dans plus de 190 projets depuis le premier investissement au Vietnam en 1994.« L’IFC s’est engagée à aider le Vietnam à tirer parti du potentiel des investissements du secteur privé pour atteindre ses objectifs climatiques grâce à un financement direct et à la promotion d’investissements à plus long terme du secteur privé dans des projets verts. Cela aidera le pays à se reconstruire mieux et plus écologiquement, à revigorer son secteur privé et à construire une durabilité pour l’avenir », a partagé Garcia Mora.Selon les estimations de l’IFC, avec la transition du Vietnam vers une économie résiliente au climat et à faible émission de carbone, le potentiel d’investissement climatique du pays s’élèvera à 753 milliards d’USD d’ici 2030. – CPV/VNA