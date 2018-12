Hanoi, 12 décembre (VNA) - Au 3e trimestre, contrairement à la forte baisse de la croissance économique observée chez la Thaïlande et Singapour, l’économie du Vietnam, des Philippines et de l’Indonésie s’est bien portée avec une croissance stable, permettant à ces 3 pays de figurer au top 10 des économies ayant connu la croissance la plus rapide du monde.

Photo d'illustration : CAND



C’est ce qui ressort d’un rapport sur les perspectives économiques de l’Asie du Sud-Est, publié récemment par l’Institut des comptables agréés d'Angleterre et du Pays de Galles (ICAEW).



Ce 3e trimestre, l’économie du Vietnam a connu une croissance de 6,9%, contre 6,7% au 2e trimestre. Elle devrait atteindre 6,9% sur l’ensemble de cette année, grâce à un flux d’IDE continu. La stabilité de ces capitaux est considérée comme un moteur de la croissance économique vietnamienne, a estimé l’ICAEW.



Toujours selon ce rapport, la croissance économique de l’Asie du Sud-Est n’atteindrait que 4,8% en 2019, soit une diminution de 0,3 point par rapport à 2018. Cela s’explique par la tendance haussière au resserrement de la politique monétaire dans le monde et les impacts négatifs des frictions commerciales sino-américaines. - CPV/VNA C’est ce qui ressort d’un rapport sur les perspectives économiques de l’Asie du Sud-Est, publié récemment par l’Institut des comptables agréés d'Angleterre et du Pays de Galles (ICAEW).Ce 3e trimestre, l’économie du Vietnam a connu une croissance de 6,9%, contre 6,7% au 2e trimestre. Elle devrait atteindre 6,9% sur l’ensemble de cette année, grâce à un flux d’IDE continu. La stabilité de ces capitaux est considérée comme un moteur de la croissance économique vietnamienne, a estimé l’ICAEW.Toujours selon ce rapport, la croissance économique de l’Asie du Sud-Est n’atteindrait que 4,8% en 2019, soit une diminution de 0,3 point par rapport à 2018. Cela s’explique par la tendance haussière au resserrement de la politique monétaire dans le monde et les impacts négatifs des frictions commerciales sino-américaines. - CPV/VNA