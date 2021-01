L’hôpital Cho Ray s’est vu décerner la certification Six Sigma pour la 3e fois. Photo : internet

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L'hôpital Cho Ray à Ho Chi Minh-Ville vient de se voir attribuer la certification Six Sigma dans le cadre du programme américain « Sigma Westgard Verification Program (VP) », et ce pour la troisième fois, pour son réseau de laboratoire. Il s’agit de la première fois au Vietnam où un réseau de laboratoire de tests sanguins a l’honneur de se voir attribuer cette certification.

Selon le Docteur Nguyen Tri Thuc, directeur de l’hôpital Cho Ray, cet événement constitue une fierté pour toute la direction et tout le personnel de cet l’hôpital dans leurs efforts d’amélioration de la qualité des soins médicaux.

Six Sigma de VP fait partie d’une des certifications prestigieuses dans le monde en terme de la qualité des tests. C'est une technique de gestion utilisée par des entreprises dans de nombreux secteurs à travers le monde pour vérifier les performances, réduire le nombre d’erreurs et orienter les processus, les services et les produits vers la perfection. Dans le domaine des tests médicaux, l’application de Six Sigma permet d’obtenir des résultats d’une précision presque absolue. Ce certificat est divisé en six niveaux correspondant à un taux d'erreur décroissant. Si un test médical atteint Six Sigma, les erreurs seront minimisées. Ce résultat garantit que les patients seront correctement diagnostiqués et traités.

Avec son prestige et ses importants bienfaits pour les patients et les établissements médicaux, le programme VP est largement appliqué dans les laboratoires du monde entier avec plus de 75 laboratoires certifiés Six Sigma.

Auparavant, l’hôpital Cho Ray s’était vu attribuer deux fois la certification Six Sigma, en 2017 et 2019 pour son laboratoire du Centre d’oncologie.-VNA