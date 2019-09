Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d'une conférence nationale à Hanoi le 12 septembre.

Hanoi, 12 septembre (VNA) - Les gens devraient être placés au centre du développement durable, a déclaré le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc lors d'une conférence nationale à Hanoi le 12 septembre.



Il a déclaré que le développement durable était à la fois un besoin urgent et une tendance inévitable du développement social.



Au cours de 30 années de Renouveau, le Vietnam a mis en œuvre de manière synchrone diverses solutions pour promouvoir le développement durable, a dit le dirigeant, soulignant les principales réalisations du pays, telles que la stabilité macro-économique, une croissance économique élevée et une amélioration de la qualité de la croissance, ainsi que les réalisations de l'Indice de développement humain (IDH), de la réduction de la pauvreté et de l’éducation.



Cependant, a déclaré le Premier ministre, ces réalisations ne correspondent pas encore au potentiel et aux avantages du pays.



Le chef du gouvernement a souligné d'autres problèmes tels que l'exploitation et l'utilisation inefficaces des ressources naturelles, la pollution de l'environnement et le déséquilibre écologique dans de nombreuses régions.



Compte tenu de cela, il a souligné la nécessité de concentrer les politiques et les ressources sur le développement durable et a demandé aux ministères, aux agences et aux localités d'intégrer le Programme de développement durable à l'horizon 2030 dans la stratégie de développement socio-économique à l'horizon 2021-2030, avec des plans et des tâches spécifiques.



Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a appelé à des efforts pour accélérer la restructuration et l'amélioration des institutions économiques, en vue d'une utilisation plus efficace des ressources naturelles, des économies d'énergie, de la compétitivité économique, de l'adaptation au changement climatique et de la réduction de la pauvreté.



Les stratégies nationales sur la croissance verte, l'adaptation au changement climatique, la réduction durable de la pauvreté, la distribution et l'économie du partage doivent être mises en œuvre de manière synchrone, a-t-il déclaré.



En outre, des investissements supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la qualité des ressources humaines, en particulier pour les pauvres et les zones isolées, a-t-il déclaré.



Parmi les autres tâches définies par le Premier ministre lors de la conférence, citons l’amélioration des performances de tous les secteurs économiques, en particulier celui de l’État, l’accélération de la mise en place de l’administration électronique vers le gouvernement numérique, la numérique et l’économie numérique, l’amélioration du cadre juridique et du climat des affaires, ainsi que la mise en place de mesures encourageant les innovations.



Il a demandé au ministère du Plan et de l'Investissement de coordonner ses activités avec les ministères et organismes compétents, ainsi qu'avec la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam, afin de publier une résolution sur le développement durable fondée sur les résultats de la conférence. -VNA