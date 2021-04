Photo: Yonhap

Séoul (VNA) - Le géant de la technologie sud-coréen LG Electronics Inc. a annoncé le 20 avril qu'elle prévoyait de produire des appareils électroménagers à partir de sa ligne de fabrication de smartphones dans le Nord du Vietnam, la société ayant décidé précédemment de se retirer complètement de l'activité mobile.



Dans le cadre de ce plan, l'entreprise achèvera la transformation cette année tout en réaffectant les travailleurs concernés, a déclaré LG Electronics dans un communiqué.



«Quitter la production de smartphones ici fait partie du plan de LG visant à restructurer notre portefeuille de produits de base», a déclaré Jung Hai-jin, président de la branche vietnamienne de LG Electronics, cité par l’agence de presse Yonhap.



"La fermeture de l'activité mobile de LG n'aura pas d'impact significatif sur la production, les activités commerciales ou les employés de LG à Hai Phong", a-t-il ajouté.



LG a lancé la ligne de production à Hai Phong en 2015. L'usine produit des appareils électroménagers, des smartphones et des systèmes d'infodivertissement embarqués. L'usine de Hai Phong emploie actuellement plus de 16.000 travailleurs. La société a également laissé entendre qu'elle investirait dans l'usine dans un proche avenir.



L'activité mobile de l'entreprise de technologie sud-coréenne est dans le rouge depuis le deuxième trimestre 2015.-VNA