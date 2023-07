Hanoi (VNA) – Le Parquet populaire suprême a émis lundi 10 juillet un acte d’accusation et de poursuite contre l’ancien président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung pour "usage abusif de ses pouvoirs dans l’exercice d’une fonction publique".

L’ancien président du Comité populaire de Hanoi, Nguyên Duc Chung devant la justice. Photo: VNA

Nguyên Duc Chung déjà condamné dans trois affaires antérieures à un total de 12 ans d’emprisonnement, est poursuivi cette fois dans une affaire de majoration fictive du coût de plantation, de remplacement et de densification d’arbres à Hanoi entre 2016 et 2019.

Selon l’acte d’accusation, Nguyên Duc Chung a commis des actes volontaires contraires aux réglementations de l’État relatives à la passation des marchés publics pour aider Vietnam Green Ecology Company et Hanoi Green Trees Park Company à participer à ce projet, leur permettant de gagner illégalement des sommes colossales.

Le Département de l’entretien des ouvrages techniques urbains a passé à Hanoi Green Park Company dix contrats d’une valeur de plus de 241 milliards de dôngs, à Vietnam Green Ecology Company six contrats de plus de 43 milliards de dôngs. Cependant, lors de la mise en œuvre du contrat. La majoration fictives des factures a causé des pertes à hauteur de plus de 34 milliards de dôngs à l’Etat.

Quatorze autres personnes sont poursuivies pour contrebande; violation des règles relatives à la gestion et à l’utilisation des biens de l’Etat, causant la perte ou le gaspillage des biens; impression, émission et commerce illicites de factures et de reçus de collecte et de versement au budget de l’État; et manquement aux obligations professionnelles, causant de graves conséquences. – VNA