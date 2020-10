Cérémonie d'ouverture de l'exposition internationale Vietbuild Da Nang 2020. Photo: congthuong.vn



Da Nang (VNA) – L’exposition internationale Vietbuild Da Nang 2020 a ouvert ses portes le 21 octobre à la ville centrale de Da Nang.

L’événement présente sur 800 stands disponibles de nouveaux produits, de technologies avancées et de marques de plusieurs pays dans les domaines de construction, de matériaux de construction, d’immobilier et de décoration intérieure et extérieure.

Dans le cadre de l’exposition, les entreprises ont la chance de rencontrer et d’échanger en vue d’aider les gestionnaires, les organisations sociales professionnelles et les groupes à étudier de nouveaux modèles et de technologies avancées.

Tong Van Nga, ancien vice-ministre de la Construction, a déclaré que l’exposition internationale Vietbuild était une activité efficace pour célébrer l’ouverture du 22e Congrès de l'organisation du Parti de Da Nang.

L’exposition se prolonge jusqu’au 25 octobre. –VNA