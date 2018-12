Hanoi, 12 décembre (VNA) - L’exposition “Green Hope - Espoir vert”, qui a lieu du 5 au 16 décembre, réunit plus de 100 œuvres de patients pédiatriques. Cet événement est organisé par l’Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine, en collaboration avec le studio Picas Paint et la Sarl Roche Vietnam.

Photo: Congthuong



Les patients pédiatriques, âgés de 4 à 15 ans, participent à des cours de peinture gratuits avec la direction bénévole de l'artiste Nguyen Tuan Son et l’aide de volontaires. En septembre, octobre et novembre de cette année, ces enfants talentueux ont également la possibilité de participer à un concours et une exposition de peintures, qui durent du 7 au 16 décembre au sein de l'Institut.



Selon le Dr Bach Quoc Khanh, directeur de l'Institut central d'hématologie et de transfusion sanguine, «l’exposition “Green Hope” est l’une des activités de soutien spirituel les plus significatives pour les patients pédiatriques».



