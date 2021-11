Le peintre Jennifer Amouyal. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Des peintures de l'artiste franco-israélienne Jennifer Amouyal sont présentées à l'exposition « Wanderlust » qui a ouvert ses portes le 26 octobre au Hanoi Café au centre-ville de Tel Aviv.



Amouyal a déclaré qu'après un mois de voyage au Vietnam il y a trois ans, elle avait été profondément impressionnée par la culture et le peuple vietnamiens, en particulier la minorité ethnique H'mong de la province septentrionale de Lao Cai.

Co-organisée par la peintre et l'ambassade du Vietnam en Israël, l'exposition présente des peintures représentant des paysages vietnamiens tels que la baie de Ha Long et la beauté des travailleurs ruraux et des femmes H'Mong dans leurs costumes traditionnels.



Amouyal a déclaré qu'elle utiliserait une partie de l'argent de la vente de ses peintures pour acheter des livres pour les enfants vietnamiens et soutenir les femmes pauvres de Lao Cai. Elle a également exprimé son espoir de revenir bientôt au Vietnam. -VNA