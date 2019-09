Hanoi (VNA) - Une exposition de photos et de films de reportage et documentaires sur la communauté de l'ASEAN lancée par le ministère de l'Information et de la Communication a lieu du 24 au 27 septembre dans la province de Dong Nai (Sud).

L'exposition présente plus de 300 photos et près de 60 films de reportage et documentaires sur les habitants de la communauté de l'ASEAN récompensés dans les festivals internationaux organisés ces dernières années.

Les photos et films de reportage et documentaires reflètent les cultures, les costumes, les traditions, les langues, la santé, l’éducation, les industries, l’agriculture et l’environnement des habitants des pays de l’ASEAN.

L’événement, qui vise à promouvoir les réalisations des habitants de l’ASEAN dans les domaines de la culture, de l’économie, de la société et des religions, a présenté une ASEAN dynamique et unie dotée d’un grand potentiel, et sensibilisé le public à la formation de la communauté de l’ASEAN.

L'exposition est également l'occasion pour Dong Nai de présenter à ses amis internationaux son potentiel, ses avantages, ses opportunités d'investissement et sa situation socio-économique actuelle. -VNA