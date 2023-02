Hanoi (VNA) - Selon les données du Département d’import-export du ministère de l'Industrie et du Commerce, en 2022, les exportations vietnamiennes de feuilles ont atteint plus de 7 millions de dollars, soit une hausse légère de 0,7 % sur un an, principalement feuilles de bananier, de bambou, de manioc…

Les exportations de feuilles rapportent d'importants revenus. Photo: doanhnghiepvn

Les feuilles de bambou affichent la valeur d'exportation la plus élevée avec 2 millions de dollars, suivies de celles de manioc avec 1,8 million de dollars. Celles de bananier rapportent à elles seules 1 million de dollars. Le reste provient de l'exportation d'autres feuilles telles que patate douce, citronnier...



