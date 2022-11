Le gisement Bach Ho. Photo: VNA Le gisement Bach Ho. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le Groupe gazo-pétrolier du Vietnam (PVN) a atteint l'objectif d'exploitation de pétrole brut fixé pour toute l'année, 70 jours avant la date prévue.Selon le directeur général du PVN Le Manh Hung, la production de pétrole brut du groupe est de 9,03 millions de tonnes au cours des dix derniers mois, dépassant le plan annuel de 3% et équivalant à 99,4% du chiffre de la même période de l'an dernier.PVN s'est également efforcé de répondre à la demande du marché intérieur, contribuant aux efforts du ministère de l'Industrie et du Commerce et d'autres entreprises publiques pour garantir la sécurité pétrolière nationale, face aux impacts de la crise énergétique mondiale.Dans le même temps, le groupe a adopté une série de solutions pour assurer des activités de production et de commerce stables.Le chiffre d'affaires total du PVN au cours des dix mois est estimé à environ 782.000 milliards de dongs (environ 31,3 milliards de dollars), dépassant le plan annuel de 40% et en hausse de 56% en glissement annuel. PVN a contribué 112.200 milliards de dongs au budget de l'État, dépassant le plan annuel de 74% et équivalant au chiffre de toute l'année 2021.Ces réalisations sont attribuées à la bonne prévision du marché du PVN, à sa gestion flexible et à sa capacité à optimiser les opportunités malgré les incertitudes du marché mondial du pétrole. -VNA