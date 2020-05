Hanoi (VNA) - L’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) et l’accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) devraient donner un nouvel élan au partenariat de coopération intégral entre les deux parties, a déclaré le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères Doàn Khac Viêt.

Cérémonie de signature de l’accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), le 30 juin 2019. Photo: VNA

Lors de la conférence de presse périodique du ministère le 28 mai, le diplomate répondu aux questions des journalistes au sujet du vote de l’Assemblée nationale du Vietnam sur les deux accords lors de sa 9e session en cours.Il a noté qu’après des négociations actives et une coordination étroite et efficace entre le Vietnam et l’UE, le Parlement européen a ratifié les deux pactes le 12 février. Le Conseil européen les a approuvés le 30 mars, finalisant les procédures juridiques internes de l’UE concernant la ratification de l’EVFTA.L’EVIPA, quant à lui, doit encore être ratifié par les parlements des pays membres.Doàn Khac Viêt a déclaré que les deux accords devraient générer des avantages considérables, concrets et pratiques pour les économies, les entreprises et les citoyens du Vietnam et de l’UE, créant ainsi un nouvel élan pour le partenariat de coopération intérgral.L’Assemblée nationale du Vietnam devrait examiner et voter la ratification de l’EVFTA et de l’EVIPA lors de cette 9e session, a-t-il ajouté. – VNA