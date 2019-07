La présidente de l’Assemblée nationale du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan (droite) et la commissaire européenne pour le Commerce, Cecilia Malmstrom. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La présidente de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam Nguyen Thi Kim Ngan a reçu le 1er juillet à Hanoï la commissaire européenne pour le Commerce, Cecilia Malmstrom, estimant le rôle de l’Union européenne (UE) et de la commissaire dans l’accélération de la signature de l’Accord de libre Vietnam-UE (EVFTA).

Elle a rappelé sa visite en avril dernier à l’UE et au Parlement européen, pour discuter avec des organes européens des contenus concernant la signature et la ratification de cet accord.

Elle a annoncé que lors de la 7e session de la 14e législature, l’AN du Vietnam a ratifié la Convention 98 de l’Organisation internationale du travail et donné des suggestions sur le projet de loi sur le travail (amendée).

Cecilia Malmstrom a estimé que la signature de l’EVFTA était une avancée importante dans les relations entre le Vietnam et l’UE, témoignant du souhait des deux parties de consolider le partenariat et la coopération intégrale. Elle a souhaité l’envoi d’un message sur la forte coopération dans le commerce libre et durable entre le Vietnam et l’UE pour apporter des intérêts aux habitants et aux entreprises vietnamiennes et européennes.

Elle a souligné que c’était un jalon historique, tout en affirmant que l’UE continuerait de soutenir le Vietnam dans la mise en oeuvre de cet accord. Elle a aussi souligné l’importance de l’application de cet accord, avec les contenus concernant le commerce et le développement durable.

Mme Ngan a précisé que lors de sa session de fin d’année, l’AN va ratifier l’EVFTA. Elle perfectionnera le système juridique pour appliquer cet accord et examinera la ratification de deux conventions de l’Organisation internationale du travail. Mme Ngan s’est déclarée convaincue qu’une fois ratifiés, ces accords vont bénéficier aux habitants, entreprises, investisseurs vietnamiens et de l’UE.

Lors de la rencontre, Nguyen Thi Kim Ngan et Cecilia Malmstrom ont convenu de maintenir les mécanismes de dialogue régulier pour réaliser cet accord et approfondir les relations commerciales Vietnam-UE. Les organes compétents des deux parties doivent coopérer étroitement pour se préparer à la ratification.

Cecilia Malmstrom a souligné l'importance de la promotion de la coopération économique, commerciale et d’affaires pour offrir des opportunités aux entreprises et apporter des intérêts concrets aux habitants.

Enfin, Nguyen Thi Kim Ngan a insisté sur cette conception commune des deux parties : intensifier la coopération pour la prospérité des habitants et des entreprises, et aussi pour le reste du monde.

Le même jour, la vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh a aussi reçu la commissaire européenne pour le Commerce, Cecilia Malmstrom, estimant que c’était une percée dans les relations entre le Vietnam et l’UE et aussi affectait positivement la liberté du commerce mondial. Elle a souhaité que l’UE continue de soutenir le Vietnam dans l’application de l’EVFTA.

Cecilia Malmstrom a affirmé les intérêts apportés par cet accord aux habitants et entreprises vietnamiens et de l’UE. -VNA