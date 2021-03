Hanoi, 10 mars (VNA) - L'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) a notablement contribué à promouvoir le commerce entre le Vietnam et la Suède, avec le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers le pays en janvier en hausse de 99,94% en glissement annuel, selon le Bureau commercial du Vietnam en Suède.

Le riz vietnamien a notamment de nombreuses opportunités d'entrer sur le marché suédois. Photo : VNA

Avec une économie intellectuelle basée sur la technologie et un système de bien-être social complet, la Suède est l'un des pays ayant le niveau de vie le plus élevé au monde, a déclaré le Bureau.Ses atouts en matière d'innovation, de créativité et de haute technologie l'ont aidé à exporter des produits clés au Vietnam, tels que des machines et des pièces détachées pour l'industrie et les télécommunications.La Suède importe des produits, des chaussures, des textiles et des produits en bois du Vietnam. Le riz vietnamien a notamment de nombreuses opportunités d'entrer sur le marché suédois, a noté le Bureau.Les chiffres du Département général des douanes vietnamiennes montrent que le commerce bilatéral a atteint environ 160,89 millions de dollars en janvier, dont les exportations vietnamiennes vers la Suède valaient 132 millions de dollars, en hausse de 99,94% par rapport à janvier de l'année dernière.Selon l'ambassadeur du Vietnam en Suède Phan Dang Duong, le marché de l'UE et la Suède en particulier ont une forte demande de produits agricoles tropicaux et transformés.Le Vietnam a un grand potentiel pour élargire ses exportations vers l'Europe du Nord, a-t-il déclaré.L'EVFTA, qui est entré en vigueur le 1er août 2020, supprime progressivement les barrières et ouvre la porte aux produits vietnamiens dans toute l'Europe.Phan Dang Duong a déclaré que les entreprises vietnamiennes avaient rapidement profité des tarifs préférentiels pour exporter des produits agricoles vers l’UE en général et la Suède en particulier.Le riz vietnamien a progressivement dominé le marché, le chiffre d'affaires des exportations ayant été multiplié par près de 10 fois pour atteindre plus de 1 million de dollars, contre 100.000 dollars les années précédentes.D'autres produits clés du Vietnam, tels que les meubles, les fruits tropicaux surgelés, le lait de coco, les légumes surgelés et les chaussures, offrent également de belles perspectives en Suède.Dans les premiers jours de 2020, lorsque l'épidémie de COVID-19 a commencé et s'est rapidement propagée dans l'Europe du Nord, le Bureau commercial vietnamien en Suède et en Europe du Nord a accordé une attention particulière au renforcement des activités de promotion commerciale et au soutien des exportateurs vietnamiens.Il a développé des outils d'aide à la promotion commerciale en ligne et une base de données de plus de 3.000 entreprises d'Europe du Nord. Il a également publié sept livres électroniques en vietnamien contenant des informations sur le marché de l'Europe du Nord et deux livres électroniques en anglais sur les fruits et légumes et les produits de la mer du Vietnam.Des représentants du bureau ont également assisté à des séminaires et des foires en ligne, afin de promouvoir les liens entre les exportateurs vietnamiens et les partenaires en Europe du Nord.Ces mesures se sont avérées efficaces, aidant les entreprises vietnamiennes à accéder aux clients tout en aidant les entreprises de l'Europe du Nord à mieux comprendre l'EVFTA et les avantages qu'il apporte lors de l'importation de marchandises du Vietnam. - VNA