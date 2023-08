Hanoi (VNA) - Le produit qui tire le meilleur parti des accords de libre-échange (ALE) est le riz. Conformément à l'engagement de l'Accord de libre-échange Vietnam-UE (EVFTA), l'UE accordera au Vietnam un quota de 80.000 tonnes de riz par an, dont 30.000 tonnes de riz blanchi, 20.000 tonnes de riz non blanchi et 30.000 tonnes de riz parfumé.

Le produit qui tire le meilleur parti des accords de libre-échange (ALE) est le riz. Photo : VNA

Chez le groupe Loc Troi par exemple, en 2022, les exportations de riz ont augmenté par rapport à l'année précédente de plus de 200 % vers l'UE, et les revenus de plus de 150 % . En octobre 2022, Loc Troi a reçu une commande de 400.000 tonnes pour le marché de l'UE en 2023 et continue de très bien honorer cette commande.

La compagnie par actions de l'agriculture de haute technologie Trung a également ouvert un bureau de représentation à Hambourg (Allemagne) pour permettre aux clients de l'UE d'accéder facilement à ses produits à base de riz. Actuellement, seuls le Vietnam et Singapour ont signé un accord de libre-échange avec l'UE, mais Singapour n'a aucun avantage dans le secteur du riz. En outre, grâce à l'EVFTA, le prix des exportations de riz vietnamien vers l'UE reste assez compétitif par rapport à d'autres concurrents tels que le Cambodge, la Thaïlande et l'Inde. L’avantage du riz vietnamien sur ce marché est donc plus grand.

Selon les statistiques du Département général des douanes, près de trois ans depuis l'entrée en vigueur de l'EVFTA, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers l'UE a connu une bonne croissance, de 14,2% en 2021 et 16,7% en 2022.

Dans un rapport présenté au gouvernement, le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré que le Vietnam avait désormais signé et mis en œuvre de nombreux ALE de nouvelle génération, et qu'un accord de libre-échange avec le premier partenaire d'Asie occidentale, Israël, avait également été signé, offrant des opportunités de réduire jusqu'à 92% des lignes tarifaires des produits vietnamiens vers ce pays. Cependant, les exportations de produits agricoles vietnamiens vers l'UE n'ont pas atteint le taux de croissance attendu. La cause principale reste l’épidémie prolongée de Covid-19, suivie de la guerre Ukraine-Russie, qui entraîne les pays dans une récession économique.

Photo : VNA

La situation est similaire avec les fruits et légumes vietnamiens sur le marché de l'UE en raison de la croissance des exportations chinoises.

Afin de mieux tirer parti des ALE, le ministère de l'Industrie et du Commerce a proposé au gouvernement d'envisager d'accorder des capitaux pour aider les entreprises à exploiter plus efficacement ces accords. En conséquence, la Banque d'État, en collaboration avec les ministères et les secteurs, travaille avec les banques commerciales par actions pour obtenir des sources de crédit appropriées et des taux d'intérêt préférentiels pour soutenir les entreprises qui souhaitent améliorer leur capacité de production. Dans le même temps, les entreprises elles-mêmes doivent également accroître leur accès aux sources de crédit vert, afin de répondre rapidement aux normes croissantes des marchés d’exportation.

En 2022, le chiffre d'affaires des échanges commerciaux avec les pays de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) a augmenté de plus de 14 % par rapport à 2021, pour atteindre 104,5 milliards de dollars. Les exportations du Vietnam vers les pays membres du CPTPP ont enregistré une augmentation significative, de plus de 20% au Canada et de 163% à Brunei par exemple.

Grâce à l'EVFTA, l'année dernière, les échanges commerciaux entre le Vietnam et les pays de l'UE ont atteint plus de 62,2 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 9 % par rapport à 2021, dont près de 47 milliards de dollars d'exportations vietnamiennes, + 17 % en un an. Avec le Royaume-Uni, le Vietnam a enregistré un excédent commercial de plus de 5,3 milliards de dollars, plus d'un an après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre les deux pays. ... - VNA