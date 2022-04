Transformation des poissons tra pour l'exportation. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le Département de la gestion de qualité des produits agrico-sylvicoles et aquatiques et l'Autorité des notifications sanitaires et phytosanitaires et point d'informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam) du ministère de l'Agriculture et du Développement rural ont tenu le 1er avril une conférence visant à lever les barrages techniques et à promouvoir les exportations des produits agrico-sylvicoles et aquatiques vers la Chine.

Lors de la conférence, les problèmes techniques d'utilisation des logiciels et de déclaration des informations en ligne... ont été soulevés par les représentants d’entreprises.

Ils s'attendent à ce que les unités spécialisées disposent d'agents chargés de lever des difficultés des entreprises dans l’enregistrement auprès de l'Administration générale des douanes de Chine.

Des représentants du Département de la gestion de qualité des produits agricoles, sylvicoles et aquatiques ont annoncé des règles de Chine concernant la prévention et la lutte contre le Covid-19, l’hygiène et la sécurité alimentaires et l’exportation des produits aquatiques vers ce pays.

Jusqu’à maintenant, le Département de la protection des végétaux du ministère de l'Agriculture et du Développement rural a octroyé 350 codes des entreprises vietnamiennes dans divers secteurs et introduit 30 entreprises pour envoyer des dossiers à l'Administration générale des douanes de Chine. -VNA