Hanoi (VNA) - Le membre du Bureau politique, vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh a présidé le 17 mars, une réunion du Groupe de travail spécial du Premier ministre sur l'examen et la levée des obstacles pour une meilleure mise en œuvre des projets d'investissement dans les ministères, secteurs et localités.

Photo : VNA

Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, ces dernières années, les ministères et les unités membres du Groupe de travail se sont concentrés sur l'examen, la synthèse et la levée des difficultés pour les projets d'investissement des entreprises, d'investissement public, les projets utilisant des capitaux d'Aide publique pour le développement (APD) et les projets de prêts préférentiels ou d'investissement sous forme de partenariat public-privé. Ils ont accordé des soutiens pour promouvoir des projets d'investissement étrangers ayant un fonds important.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a estimé que, grâce à l'examen du groupe de travail spécial du Premier ministre ces dernières années, les ministères et les secteurs se sont aperçus des problèmes dans la loi, les décrets et les circulaires, qu'ils ont alors évalués et modifiés pour les conformer à la réalité.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh lors de la réunion. Photo : VNA

Cette année, le ministère du Plan et de l'Investissement continuera de faire le point sur les difficultés et les obstacles des ministères, secteurs et localités dans le processus de mise en œuvre des projets d'investissements publics, et de proposer des solutions précises.

Au premier trimestre de l’année, le vice-Premier ministre a suggéré que les ministères et les secteurs se concentrent sur l'étude et la correction des problèmes liés aux réglementations d'investissement.

En ce qui concerne les projets, les ministères et secteurs auront des rencontres directes avec des investisseurs étrangers pour promouvoir les grands projets d'investissement au Vietnam. - VNA