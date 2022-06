Photo : dantri.com



Hanoï (VNA) - Le président Nguyen Xuan Phuc a envoyé le 31 mai une lettre de félicitations à Dinh Van Chien de la commune de Ho Son du district de Tam Dao, province de Vinh Phuc au Nord, pour son acte de bravoure.



Dans sa lettre, il a exprimé son émotion devant l’information selon laquelle M. Chien avait sauvé trois personnes d'une situation mortelle dans la descente du col de Tam Dao. Le président a été encore plus impressionné en apprenant que M. Chien avait déjà aidé de nombreuses personnes sur cette route.



Le président a souligné que l'acte de courage de Dinh Van Chien était un brillant exemple de faire du danger et des difficultés pour aider des gens dans le besoin. C'est l'une des nombreuses qualités des Vietnamiens.



Dans l'après-midi du 29 mai, alors que M. Chien circulait sur le col de Tam Dao, il a vu une moto conduite par un homme, transportant une femme et enfant, montrant des signes de perte de freins car essayant de percuter l'arrière d’un car de tourisme pour se freiner. Mais la moto a quand même accéléré.



M.Chien a alors accéléré pour la rejoindre puis, conduisant d'une main, il a saisi l'arrière de la moto, a freiné, et a ainsi permis d'immobiliser le deux-roues. -VNA