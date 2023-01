Un avion de VietJet . Photo: VietnamPlus

Hanoï (VNA) - Le trésorier de l'État australien de Victoria, Tim Pallas, également ministre des Relations industrielles et ministre du Commerce et de l'Investissement du Victoria, a annoncé la décision de la compagnie aérienne VietJet de choisir la ville de Melbourne pour lancer ses premiers vols vers l'Australie et d'établir son siège principal au Victoria.

Ses premiers vols reliant Hô Chi Minh-Ville à Melbourne seront effectués à partir d'avril à raison de trois vols hebdomadaires. La fréquence sera portée à sept à partir de décembre 2024. Les vols de VietJet devraient transporter plus de 136.000 passagers à Melbourne chaque année et apporter 97 millions de dollars par an à l'économie de l'État.

Avant VietJet, la compagnie vietnamienne Bamboo Airways a lancé des vols desservant Melbourne en avril 2022. -VNA