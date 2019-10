Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong (droite), et Linda Dessau, gouverneure de l’État australien de Victoria. Photo: VNA



Canberra (VNA) – L’Etat australien de Victoria ouvrira un bureau de commerce et d’investissement à Ho Chi Minh-Ville, au Vietnam, afin d’approfondir les relations bilatérales et de créer de nouvelles opportunités de commerce, d’investissement et d’échange pour les entreprises victoriennes et vietnamiennes.

La stratégie de commerce et d’investissement de Victoria en Asie du Sud-Est fait du Vietnam un marché prioritaire, notamment dans l’enseignement supérieur et l’éducation professionnelle. Ho Chi Minh-Ville est un centre commercial clé du Vietnam et en Asie, ce qui en fait l'endroit idéal pour Victoria de faire des affaires, a estimé le gouvernement de l’Etat australien dans un communiqué de presse.

Le Vietnam se classe au 3e rang en termes de nombre d’étudiants suivant un cursus dans des établissements d'enseignement de Victoria, avec plus de 13.000 étudiants, ce qui joue un rôle important dans le renforcement des liens entre l’Etat australien et le Vietnam.

Pour promouvoir le tourisme et l’emploi, l’aéroport d’Avalon sera le lieu où la compagnie aérienne vietnamienne VietJet Air exploiterait des vols directs vers Ho Chi Minh-Ville, a déclaré le gouvernement de Victoria.



VietJet Air deviendra la deuxième compagnie aérienne à exploiter des vols internationaux au départ de l’aéroport de Melbourne - Avalon, après Air Asia, et assurera des liaisons entre Avalon et Ho Chi Minh-Ville. L’exploitation des vols devrait commencer au deuxième semestre 2020.



L’an dernier, environ 50.000 touristes en provenance du Vietnam ont visité Victoria. –VNA