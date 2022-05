L’ambassadrice d’Espagne au Vietnam, Pilar Méndez Jiménez. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le gouvernement et les entreprises espagnoles accompagneront le Vietnam dans ses efforts pour promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables ainsi que pour renforcer la coopération bilatérale dans de nombreux autres domaines, selon l’ambassadrice d’Espagne au Vietnam, Pilar Méndez Jiménez.



Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 45e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l’Espagne (23 mai), la diplomate espagnole a émis le souhait de renforcer la coopération dans l’utilisation de l'énergie propre car son pays compte de nombreuses entreprises leaders dans le domaine des énergies renouvelables et de la gestion des ressources en eau.



Elle a souligné que de plus en plus d'entreprises espagnoles viennent au Vietnam pour investir, avant de déclarer apprécier les forts engagements pris par le Vietnam lors de la COP26, ainsi que ses efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Selon elle, des réformes majeures sont nécessaires pour réaliser les objectifs en matière de développement durable.



S'agissant des fruits de la coopération entre l’Espagne et le Vietnam depuis l’établissement des relations diplomatiques il y a 45 ans et du partenariat stratégique en 2009, Pilar Méndez Jiménez a indiqué qu’auparavant, l'Espagne accordait la priorité à l'aide au développement pour le Vietnam, en se concentrant sur le développement durable, l'égalité des sexes et les progrès des femmes.



L’Agence espagnole pour la coopération internationale au développement (AECID) a fourni 19 millions d'euros d'aide à des projets de renforcement de la protection des femmes au Vietnam, en particulier les victimes de violence sexiste, a-t-elle rappelé.



Selon l’ambassadrice, la coopération actuelle entre les deux pays se concentre sur le domaine économique, vu les réalisations du Vietnam en termes de développement socio-économique.

Photo: VNA





Dans le contexte d’épidémie, les deux pays privilégient l’organisation en ligne d’activités marquant le 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques, a-t-elle indiqué, ajoutant qu’une page web serait mise en ligne pour marquer cet événement et le 25e anniversaire de l’inauguration de l’ambassade d’Espagne à Hanoï.



Cette page présentera une exposition d’œuvres d'auteures de bandes dessinées du Vietnam et d'Espagne, ainsi que de nombreuses autres informations pour améliorer la compréhension mutuelle et un certain nombre de projets de recherche scientifique typiques entre les deux pays, a-t-elle déclaré.



En ce qui concerne la coopération économique, l'ambassadrice d'Espagne a mis l'accent sur l'accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA). Entrée en vigueur en août 2021, cet accord doit promouvoir la coopération bilatérale, a-t-elle estimé.



En août 2021, l’Espagne comptait 82 projets d’investissement au Vietnam, cumulant plus de 134 millions de dollars. Elle occupait ainsi le 46e rang parmi les 140 pays et territoires investissant au Vietnam. Au cours des neuf premiers mois de 2021, les échanges commerciaux ont atteint 2,3 milliards de dollars. -VNA