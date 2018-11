Sami Fatih (gauche) et Axel Vanlerberghe du groupe Samifati le 24 novembre à l'Institut français de Hanoï - L'Espace.

Hanoi (VNA) - Le groupe d’électro français Samifati est arrivé à Hanoï pour un concert de musique électronique et VJ, le 24 novembre à l’Espace - Institut français de Hanoï.



Le soir du 24 novembre à l'Institut français de Hanoï - l'Espace, les amoureux de la musique électronique ont assisté à une soirée exceptionnelle grâce aux deux artistes français du groupe Samifati.



Composé du violoniste Sami Fatih et du vidéaste Axel Vanlerberghe, le duo a enchanté les spectateurs de la capitale avec ses mélodies électroniques mêlant musique traditionnelle européenne et africaine. Leur concert a été accompagné par des effets de lumières exceptionnels et des vidéos qui ont fait bouger le public.



Leur travail retrace leurs voyages dans le temps et dans l'espace - notamment en Afrique où ils se sont inspirés des artistes traditionnels.



"Les lignes de violon aventureuses et les mélodies efficaces, tantôt dansantes, tantôt rêveuses de Sami sont sublimées à la perfection par le travail vidéo d’Axel. Les sens en éveil, on se laisse emporter par les pérégrinations sonores hypnotiques du duo pour notre plus grand plaisir", commente L’atelier des Initiatives.



Fondé en 2012 à Nantes, Samifati prend une direction musicale combinant électro, hip-hop et musique du monde. Depuis cinq dernières années, ce duo organise plusieurs tournées en Europe, en Asie et en Afrique. Son dernier EP, Cycle (2017), a reçu de nombreuses appréciations dans le monde entier. -CVN/VNA