Hanoi (VNA) – La peintre Nguyên Thu Thuy vient d’inaugurer l’espace d’art Tân Hà Nôi qui se situe au 97 rue Nguyên Dinh Thi (arrondissement de Tây Hô, Hanoi). L’artiste y expose sa collection d’œuvres d’art accumulée au cours de ces dix dernières années. Il s’agit également d’une nouvelle adresse créative pour les artistes.

Un coin de l’espace d’art Tân Hà Nôi de la peintre Nguyên Thu Thuy à la rue Nguyên Dinh Thi à Hanoi. Photo: CVN

L’immeuble de cinq étages de la rue Nguyên Dinh Thi qui longe le lac de l’Ouest, a été transformé par la peintre Nguyên Thu Thuy en un espace de créativité artistique.

Le premier étage est décoré de peintures murales représentant les fleurs typiques de la capitale.



Au 2e étage, on y trouve une salle de miroirs, de lotus, de roses ainsi qu’une galerie d'œuvres d'art initiées par Nguyên Thu Thuy et réalisées par sa société des arts Tân Hà Nôi. Il s’agit notamment d’images de la route de la céramique le long du fleuve Rouge, de la fontaine au lotus du parc Mai Xuân Thuong (à l’angle sud-est du lac de l’Ouest), de l’œuvre "Le cœur - l’amour pour Hanoi" au bord du lac Truc Bach, des deux fresques sur le marais aux lotus de l’aéroport international de Nôi Bài ou encore du jacuzzi en mosaïque du parc aquatique de Hô Tây. Sans compter l’image de la fresque le long de la Seine en France sur le thème "Printemps France - Vietnam".

Des visiteurs lors de la journée d’inauguration. Photo: CVN

Aux 3e et 4e étages, se trouvent deux galeries de photos sur le Vietnam d’artistes vietnamiens et étrangers, dont Lai Diên Dàm, Nguyên Huu Bao, Lê Viêt Khanh, Lê Huy (Vietnam) ; Consuelo le Mire (Chili), Dominique de Miscault (France) et Xiomara Perez (Panama). Des images familières et uniques sur Hanoï telles que le pont Long Biên, le lac d’Épée restituée, le lac de l’Ouest, le vieux quartier ; mais aussi la baie de Ha Long (province de Quang Ninh, Nord) dans le brouillard ; l’ancienne cité impériale de Huê (province de Thua Thiên-Huê, Centre) ; la plage de Dà Nang (Centre) ; la vue panoramique nocturne sur Hô Chi Minh-Ville... autant de moments capturés à travers le regard créatif de chaque artistes.



Notamment, au 4e étage, se trouve une salle aux miroirs "psychédélique", conçue par Nguyên Thu Thuy et Mike Savad du New Jersey (États-Unis). Cette œuvre impressionne le public de par les sentiments moderne et étrange qu’elle procure avec ses effets d'illusion numérique.

Lors du premier jour de l'ouverture, l’espace d’art Tân Hà Nôi a accueilli une délégation de 11 ambassadrices et épouses d’ambassadeurs. Sur place, elles ont pu admirer les produits de mode conçus par la peintre Nguyên Thu Thuy.

L’espace d’art Tân Hà Nôi est ouvert tous les jours de 09h00 à 19h00 pour le plus grand bonheur des amateurs d’art hanoïens et étrangers de la capitale, contribuant à promouvoir le Vietnam et ses paysages aux amis internationaux. – CVN/VNA