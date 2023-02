Hanoï (VNA) - Les marchés étrangers rouvrent, encourageant les Vietnamiens à voyager à l’étranger.

Le nombre de Vietnamiens réservant un circuit en Europe, en République de Corée, au Japon, à Bali (Indonésie), à Taïwan (Chine), s’est élevé.



En vue d’attirer davantage de Vietnamiens pour des voyages à l’étranger, des alliances de voyagistes ont été formées pour créer conjointement de nouveaux circuits en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud.



Fin août 2022, une vingtaine de voyagistes à Hanoï, dont VietFoot Travel, ont travaillé ensemble pour proposer un programme en Mongolie de 8 jours. Le directeur de VietFoot Travel, Pham Duy Nghia, a déclaré que les touristes découvriraient de nombreuses nouvelles destinations touristiques dont la vaste steppe mongole.



Des Vietnamiens découvrent la vaste steppe mongole. Photo: hanoimoi.com.vn

Fin 2022, certaines agences de voyage de Hanoï et des partenaires sri lankais ont créé l’alliance « Let’s go Sri Lanka ». Selon la directrice de Pattours, Vu Giang Biên, sa compagnie a reçu des réservations pour cette destination d'ici fin février 2023.



Sors Travel Services a collaboré avec 120 agences de voyages sur l'exploitation des destinations : Turquie, Maroc, Dubaï, Jordanie, Israël, Géorgie, Égypte... Son directeur général Ulgen Yesil a déclaré que dans les temps à venir, le marché du tourisme émetteur allait croître très rapidement grâce à l’ouverture de nouveaux circuits.



Le président du UNESCO Travel Club (HUTC), Truong Quoc Hung, a déclaré que pour pouvoir bien exploiter les nouveaux itinéraires, les agences devaient se serrer la main pour proposer des circuits de manière efficace et à des coûts raisonnables.



Le président de l'Association du tourisme du Vietnam, Vu The Binh, a déclaré que les touristes hésitaient souvent sur les nouvelles destinations. Afin de les rassurer, les agences de voyages doivent travailler en étroite collaboration avec les ambassades, les agences de gestion du tourisme et les partenaires commerciaux d'autres pays pour construire des circuits sûrs, de qualité et sécurisés. -VNA