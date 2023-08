A l'aéroport international de Noi Bai. Photo : VNA

Hanoï, 30 août (VNA) - Au 29 août, plusieurs vols intérieurs ont enregistré des taux de réservation supérieurs à 70 % pour les 31 août et 1er septembre, premiers jours de la fête nationale, a rapporté l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV).Le 31 août, les vols au départ de la capitale vers des destinations touristiques populaires telles que Da Lat, Quy Nhon, Hue, Phu Quoc, Con Dao et Nha Trang affichaient des taux de réservation allant de 73 à 97 %. La ligne Hanoi-Dong Hoi était même complète.Les vols de Hô Chi Minh-Ville vers les destinations touristiques ci-dessus ont également vendu le même jour plus de 70 % de leurs sièges.Pendant ce temps, les vols sur la ligne Hanoï - Hô Chi Minh-Ville pendant les quatre jours de congés ont vendu entre 52 et 64 % de leurs sièges. Seules les liaisons Hanoï - Da Nang et Ho Chi Minh-Ville - Da Nang affichent des taux de réservation de 72 à 82 % pour les 31 août et 4 septembre.Le 4 septembre, dernier jour des congés, les vols revenant de Da Lat, Quy Nhon, Nha Trang, Phu Quoc, Tuy Hoa, Con Dao et Dong Hoi vers Hanoï et Hô Chi Minh-Ville affichent des taux de réservation supérieurs à 70 %.La CAAV a également demandé aux agences et unités compétentes de déployer des mesures de sécurité aérienne au cours de cette période.- VNA