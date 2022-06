Le général To An Xo, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Tous les accusés dans les affaires concernant les sociétés Tan Hoang Minh, FLC, Viet A et le Département des affaires consulaires du ministère des Affaires étrangères ont violé les lois en vigueur et seront certainement traités par la loi.



C’est ce qu’a affirmé le général To An Xo, chef du bureau et porte-parole du ministère de la Sécurité publique, lors de la conférence de presse périodique de mai du gouvernement, organisée le 4 juin à l’après-midi.



Plusieurs parmi ces accusés étaient des cadres, membres du Parti et dirigeants. Ils ont profité des politiques pour faire du profit, ont abusé de leurs positions et de leurs pouvoirs, ont violé les réglementations sur les adjudications, ont donné et reçu des pots-de-vin, a-t-il ajouté.



Selon le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, suivant strictement la direction du Comité central de pilotage de la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, la Police se concentre dur pour obtenir des résultats bientôt.-VNA