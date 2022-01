Hanoï (VNA) - Cette question est l’intitulé du livre qui a remporté la médaille de bronze du Prix national d’architecture 2020-2021. Publié en vietnamien et en français aux éditions des Sciences sociales (NXB Khoa học Xã hội), il est signé par Nguyên Viêt Huy, un architecte vietnamien qui a étudié et travaillé pendant plusieurs années en France.



«Mon livre a été construit autour d’une hypothèse, d’une interrogation qui n’en est pas tout à fait une. L’architecture et le paysage des villages du delta du fleuve Rouge sont-ils une chance pour la conception de nouvelles cités dans le contexte de l’urbanisation généralisée? Pourquoi ne nous inspirons-nous pas de ce savoir-faire traditionnel pour consolider le développement actuel? Pourquoi détruire et arracher toutes ces racines merveilleuses?»

Ces questions, Nguyên Viêt Huy se les est posées et a tenté d’y répondre dans sa thèse de doctorat en aménagement urbain à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Nguyên Thu, une éditrice de la maison d’édition des Sciences sociales, a eu vent de cette thèse par l’intermédiaire d’un ami commun, et a demandé à l’auteur de la traduire en vietnamien et d’en faire un livre.

«Cette thèse pourrait, à mon sens, être une bonne suggestion pour les personnes chargées d’aménager le delta du fleuve Rouge. Il serait en effet idéal de pouvoir préserver des éléments traditionnels dans la construction de nouvelles cités. Toutes les données, tous les arguments du livre me paraissent bien documentés et très utiles», nous dit-elle.

Encouragé par l’éditrice, Nguyên Viêt Huy s’est démené entre l’enseignement et ses projets architecturaux pour traduire sa thèse dans la langue de ses compatriotes.

Nguyên Viêt Huy. Photo : VOV

«C’est un livre de la vie quotidienne. Je l’ai écrit pour en faire cadeau à mon grand-père paternel qui adore le banian, la fontaine et la cour de la maison communale, toutes ces images typiques d’un village du delta du fleuve Rouge. Je crois que les lecteurs qui sont nés ou qui ont grandi dans une zone rurale du Nord Vietnam s’y retrouveront. Et certains, notamment ceux qui ont quitté leur village natal, constateront peut-être que des éléments de la province de Bac Ninh décrits par l’auteur ressemblent étrangement à ce qu’ils ont connu chez eux, à Hai Duong ou Thai Binh», nous confie Nguyên Viêt Huy.



Né à Cho, un village agricole de la province de Bac Ninh réputé pour le caractère studieux de ses habitants, Huy estime qu’il a la chance d’avoir grandi dans un village paisible typique du Nord Vietnam. Mais de retour au village après de longues années, il constate avec amertume que les autres, et lui-même d’ailleurs, possédaient un joyau sans jamais en avoir été conscients.

«Quand j’étudiais puis travaillais en France, j’avais beaucoup à faire avec la notion de ville intelligente. En réfléchissant un peu, je me suis rendu compte avec stupéfaction que les villages vietnamiens, a fortiori ceux du delta du fleuve Rouge, avaient ce caractère intelligent depuis toujours», raconte-t-il. «En effet, que ce soient l’endroit où ils ont été installés, les matériaux locaux utilisés pour les construire ou les paysages qui les constituent, tout semble avoir été conçu par les plus grands maîtres architectes. Or, à l’époque il n’y avait pas d’architecte. Ces villages ont été construits dans une parfaite harmonie entre l’homme et la nature. Quoi de plus intelligent que cette combinaison banian, fontaine, cour de la maison communale? Si j’ai écrit ce livre, c’est pour dire aux aménageurs urbains de bien réfléchir et de faire preuve de courage en conseillant aux promoteurs, au lieu de tout détruire, de garder ces éléments traditionnels qui sont d’une valeur infiniment plus grande que ce qu’ils peuvent imaginer», souligne-t-il.

Dans la préface du livre «Les villages du delta du fleuve Rouge au Vietnam: Une chance pour les paysages urbains?», le professeur Eric Dubosc, de l’École nationale supérieure d’architecture de Paris la Villette, a écrit: « Le mérite de ce livre est de nous ouvrir les yeux sur les traces vivantes de cette harmonie secrète, que nous ne regardions plus, celle entre l’homme et son milieu… Ce livre de Nguyên Viêt Huy ne concerne pas seulement ceux qui s’intéressent au delta du fleuve Rouge. Il a une valeur universelle». - VOV/VNA