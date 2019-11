Les villageois de Duong Lâm, de l’amour pour la terre natale à l’espoir de la conserver. Photo: NDEL



Hanoï, 22 novembre (VNA) - Des milliers de



À 50 km environ à l’ouest de la capitale Hanoi, le village de Duong Lâm est localisé dans le bassin du fleuve Rouge, région où la riziculture est l’activité dominante depuis des siècles.



A l’entrée du village, se trouvent une porte, un banian, et quelques kiosques. Ce sont des images habituelles des villages vietnamiens d’autrefois.



Nguyên Thi Thoa. Photo: NDEL



La nature a doté Duong Lâm de conditions favorables. Situé dans une région de plaines parsemée de collines, entouré de rizières et de plans d’eau, ce village n'a jamais été inondé et la température convient aux activités agricoles, explique Hà Huu Thê, un villageois et producteur de sauce soja.



Une architecture remarquable



Duong Lâm est connu pour le cachet exceptionnel de son architecture. Ses maisons les plus anciennes, qui datent de plusieurs siècles, ont pu été conservées en l’état par les villageois y compris pendant les périodes de guerre. Les bâtiments classés au patrimoine culturel national sont des temples dédiés au culte des héros nationaux, des pagodes et des maisons communales. A ce patrimoine monumental s’ajoutent de nombreuses maisons privées de grande valeur.



Un coin de l’ancienne maison de Nguyên Van Hung. Photo : DH/NDEL.

Un autre atout spécifique à Duong Lâm est sa gastronomie. Dans le passé, la région de Duong Lâm était connue pour la culture de la canne à sucre et la fabrication de bonbons en forme de saucisse à base de miel et de bonbons aux cacahuètes qui sont encore produits sur place de nos jours.



Cao Van Hiên, propriétaire de la marque de bonbon Hiên Bao, est très fier de son village, à tel point qu’il a mis sur ses paquets de bonbons une photo de la porte d'entrée de Duong Lâm ! Il espère que ses trois filles, qui sont étudiantes dans les universités de Hanoi, appliqueront leurs connaissances dans la technologie et la communication pour améliorer la qualité de ses produits et élargir leur marché.



L’ancien village de Duong Lâm est considéré comme un musée à ciel ouvert de la vie rurale vietnamienne. L’authenticité qui se dégage de ce village, avec notamment le banian, le puits, les maisons anciennes en latérite et la vie simple de ses habitants, en fait une destination incontournable. Duong Lâm a été le premier village à être classé, en 2006, « vestige historique et culturel national ».



Le village de Duong Lâm est mentionné dans les « Annales complètes du Dai Viêt » (ancien nom du Vietnam) dès l’année 1117 sous son appellation ancienne de « Cam Gia ». Les mots « Cam Gia » (en vietnamien ancien) ou « Mia » désignent la canne à sucre dont la culture était très développée sur ce site, et qui a donc donnée son nom au lieu.



Il est le seul endroit au Vietnam où sont nés deux Rois : Phùng Hung (761-802) et Ngô Quyên (897-944). Les deux hommes ont mené des guerres de résistance contre l’invasion des chinois et après avoir remporté l’indépendance nationale, ont été couronnés rois. Après leur décès, la population locale a construit des temples en leur honneur. - NDEL/VNA







