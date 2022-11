Photo: Vietnamnet

Hanoï (VNA) - La plupart des consommateurs vietnamiens se concentrent sur les services de commande de nourriture en ligne et de livraison d'épicerie à domicile, selon le rapport "L'économie numérique de l'Asie du Sud-Est " de Google, Temasek et Bain & Company.

Le rapport met à jour les tendances de l'économie numérique de 6 pays d'Asie du Sud-Est : l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Vietnam.



Cette année, le rapport montre que l'économie numérique du Vietnam a le taux de croissance le plus rapide d'Asie du Sud-Est, avec une valeur brute des marchandises (GMV) qui devrait augmenter de 28 % (de 18 milliards de dollars en 2021 à 23 milliards en 2022). Ce résultat a été obtenu grâce à la croissance de 26% de l’e-commerce par rapport à la même période de l'an dernier.



Selon le rapport, le Vietnam a été l'un des pays à retrouver la "nouvelle normalité" de la manière la plus rapide après la pandémie. Le commerce électronique est devenu un moteur de la croissance de l'économie numérique vietnamienne, et 90 % des consommateurs numériques prévoient de maintenir, voire d'augmenter, leur utilisation de plateformes d’e-commerce au cours des 12 prochains mois. La majorité se concentre sur les services de livraison de nourriture (60%) et l'achat de l’épicerie en ligne (54%).



D'autre part, les utilisateurs numériques urbains au Vietnam ont la plus forte adoption des services numériques, dans laquelle le secteur du commerce électronique - alimentation - épicerie arrive en tête de liste avec un ratio de 96 % - 85 % - 85 % respectivement.



Stephanie Davis, vice-présidente de Google Asie-Pacifique, en charge de l'Asie du Sud-Est, a déclaré : "Le Vietnam est en tête du classement cette année avec l'économie numérique à la croissance la plus rapide et le taux de croissance du commerce électronique le plus élevé en Asie du Sud-Est". Malgré les difficultés mondiales et régionales actuelles, la valeur brute des marchandises (GMV) du Vietnam devrait atteindre 50 milliards de dollars d'ici 2025.



"L'économie numérique du Vietnam sera un point chaud de croissance en raison de sa population croissante et de sa main-d'œuvre technologique nationale hautement qualifiée", a déclaré Fock Wai Hoong, de Temasek. - CPV/VNA