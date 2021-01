Des Vietnamiens résidant au Cambodge lors du Tet organisé par le consulat général du Vietnam. Photo: VNA

Tran Van Bao, président de l'Association Khmer-Vietnam de la province de Battambang, a exprimé sa fierté en rappelant le bon contrôle du Vietnam sur la pandémie de COVID-19 au cours de l'année dernière, affirmant que sous la bonne direction du Parti et de l'État, le pays a surmonté un temps sombre où il a été battu à la fois par l'épidémie et de graves inondations dans la région centrale.Tran Van Bao a déclaré que les expatriés vietnamiens s'attendaient à ce que des politiques de soutien plus pratiques soient adoptées lors du 13e Congrès national du Parti pour les aider à obtenir un statut juridique au Cambodge afin d'assurer une vie stable à leurs enfants ainsi que de nouvelles contributions à la Patrie.En outre, ils souhaitaient un meilleur travail de protection des citoyens, ainsi qu'une assistance accrue pour la préservation de la culture traditionnelle vietnamienne dans les pays étrangers, a-t-il ajouté.Pendant ce temps, Le Thi Thuy Linh, enseignante de la province de Siem Reap, a espéré que le 13e Congrès national du Parti définira des politiques rationnelles pour promouvoir la solidarité entre les expatriés, tout en espérant plus de programmes pour soutenir l'éducation des jeunes générations afin qu'elles puissent s'intégrer facilement dans la monde.Selon le consul général du Vietnam à Battambang Le Tuan Khanh, lors de la conférence tenue à la fin de 2020 pour recueillir les opinions des citoyens vietnamiens dans les provinces de Battambang, Siem Reap, Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Pursat et Pailin sur les projets de documents à soumettre au 13e Congrès national du Parti, ils ont exprimé leur joie des réalisations du pays dans divers secteurs après 35 ans de Doi Moi (Renouveau), avec une forte croissance économique, des infrastructures bien développées, des conditions de vie améliorées des personnes, et la position et le rôle croissants du pays sur la scène internationale.Ils ont suivi de près le développement du pays et ont soutenu la lutte de la nation contre la corruption ainsi que les politiques visant à vulgariser l’image du pays et à encourager le patriotisme parmi ses citoyens.Ils espèrent que le Parti aura des politiques plus pragmatiques et efficaces pour créer des conditions favorables pour leur permettre de travailler et de vivre dans le pays hôte, en veillant à ce que les expatriés vietnamiens soient toujours une partie indispensable du bloc de grande union nationale, a ajouté le diplomate. - VNA