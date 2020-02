Hanoi, 9 février (VNA) – Le gouvernement vietnamien n’a de cesse d’encourager la société à lire et de transformer la lecture en une habitude de chaque habitant.

Demander de jolis idéogrammes chez les calligraphes est une belle coutume des Vietnamiens à l’occasion du Nouvel An lunaire. Photo : NDEL



Jusqu’à présent, il y a beaucoup d’articles et d’études confirmant le rôle important de la lecture pour chaque individu et le développement de la société. À tout moment, tous les pays accordent une grande attention à valoriser la lecture en tant qu’une méthode d’auto-apprentissage la plus efficace.

Des livres sont considérés comme des “amis” ou des “enseignants”, en aidant à enrichir les connaissances, à cultiver l'ambition et à encourager à surmonter les défis et les difficultés dans la vie.

Avant les installations audiovisuelles, les livres étaient le principal moyen pour les gens d’accéder à l’information, à la culture et au savoir. La lecture est l’un des moyens d’aider les gens à se détendre, à accumuler des connaissances et à améliorer leur capacité de réflexion.

Des rues de livres contribuent à encourager et développer la lecture des habitants. Photo: NDEL



C’est pourquoi la Journée du livre du Vietnam est organisée chaque année pour encourager et développer le mouvement de lecture dans la communauté, sensibiliser les gens à la grande signification et à l’importance de lire des livres afin d’améliorer leurs compétences et leurs. connaissances, ainsi que pour éduquer la personnalité humaine.

Notamment, à l’occasion du Têt (Nouvel An lunaire), en plus d’aller aux pagodes ou aux temples pour la prière de la santé, de bonne fortune pour toute année, ou de demander des requêtes en calligraphie Nôm (écriture démotique sino-vietnamienne) chez les lettrés, de nombreuses Vietnamiens sont également partis pour des rues de livres pour en choisir certains.

La lecture de nombreux livres sur différents contenus et divers types de personnages offre aux lecteurs des expériences qui les aident à avoir une compréhension diverse et globale à l'égard de la vie quotidienne. – NDEL/VNA