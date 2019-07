Hanoi (VNA) - Les Vietnamien résidant à l’étranger constituent des ressources importantes pour l’œuvre d’édification et de développement du pays, a-t-on appris d’une conférence organisée jeudi 25 juillet à Hanoi par le ministère des Affaires étrangères et la Commission de sensibilisation des masses du Comité central du Parti.

Vue de la conférence, le 25 juillet à Hanoi. Photo : VNA

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Quôc Cuong, également président du Comité d’État pour les affaires vietnamiennes à l’étranger, a déclaré qu’environ 4,5 ressortissants vietnamiens vivent à l’étranger et 500 associations vietnamiennes ont été recensées dans le monde.Ces associations ont contribué de manière significative à la connexion des Vietnamien résidant à l’étranger, à la préservation des traditions, à la promotion de la culture et au développement de l’amitié entre le Vietnam et d’autres pays, a-t-il déclaré.Le responsable a souligné les difficultés et les défis auxquels fait face la communauté des Vietnamiens résidant à l’étranger, tels que le statut juridique instable et la criminalité des ressortissants vietnamiens a tendance à augmenter dans certains endroits du monde.Truong Thi Mai, présidente de la Commission de sensibilisation des masses, a suggéré aux ministères et agences de rechercher des mesures spécifiques pour renforcer le grand bloc de solidarité nationale et promouvoir le rôle des Vietnamien résidant à l’étranger, qui font partie intégrante de la nation et constituent des ressources importantes pour le développement socio-économique national.Dans son allocution, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a exhorté les ministères et les agences à résoudre les problèmes qui préoccupent les Vietnamien résidant à l’étranger, tout en perfectionnant les mécanismes, les politiques et les lois afin de créer un corridor juridique leur permettant de retourner au Vietnam pour participer aux activités commerciales, d’investissement, et apporter leurs contributions intellectuelles. – VNA