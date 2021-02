Un poste de contrôle à Naypyidaw, au Myanmar, le 1er février. Photo : AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Devant les récents développements de la situation au Myanmar, le ministère des Affaires étrangères a ordonné à l'ambassade du Vietnam au Myanmar de suivre de près la situation, de rester en contact étroit avec les autorités locales, de mettre régulièrement à jour les informations et d'être prêt à prendre des mesures pour protéger les citoyens si nécessaire.



Le ministère a également demandé à l’ambassade de contacter les représentants de la diaspora vietnamienne pour recueillir des informations sur l’état des Vietnamiens dans ce pays. Il est important de leur conseiller de limiter les sorties de leurs espaces de vie habituels, d’éviter les rassemblements à nombre de personnes, de faire attention à la sécurité et à la sûreté, ainsi qu’aux conditions de vie à l’approche du Nouvel An lunaire.



En cas de besoin d’aide ou d’informations sur une personne vietnamienne en détresse, veuillez contacter la ligne d’urgence de l'ambassade du Vietnam au Myanmar au ( 95) 96.6088.8998, l’adresse email baohocongdan123@gmail.com ou le standard pour la protection du citoyen du ministère des Affaires étrangères au ( 84)981.848.484. -VNA