Hanoi (VNA) – Entre 2014 et 2020, le Vietnam a envoyé 24 femmes à des missions de maintien de la paix de l’ONU dans certains pays d’Afrique. Bien qu’elles ne représentent qu’une faible part des soldats mobilisés, les Vietnamiennes contribuent de manière notable à ces opérations.

La lieutenante-colonelle Nguyên Thi Liên (1er plan, 2e à gauche) et des habitants centrafricains. Photo : CPV/VNA

La lieutenante-colonelle Nguyên Thi Liên est l’une des premières femmes officiers du Vietnam participant à une mission de maintien de la paix de l’Organisation des Nations unies (ONU) en République centrafricaine. Assumant la tâche d’accueil et d’entraînement des nouveaux arrivants de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA) depuis juin 2019, Liên et ses collègues ont été confrontés à de nombreuses difficultés, notamment dans le contexte de crise sanitaire du COVID-19. Infrastructures arriérées, manque sérieux de matériel médical, faible connaissance de la population sur les maladies… Autant de défis empêchant une lutte efficace contre l’épidémie pour la MINUSCA.Fabrication artisanale de masques pour l’arméeLa militaire se souvient qu’au début de l’épidémie en 2020, les habitants locaux disaient que le COVID-19 n’était pas plus dangereux que le virus Ebola, le paludisme ou encore le choléra, auxquels ils ont déjà été confrontés. En conséquence, la menace n’a pas été prise au sérieux suffisamment tôt. "La communication sur ce nouveau virus n’a pas été encouragée et le nombre de kits de test était insuffisant, nous devions ainsi vivre dans la peur de la contamination", se souvient-elle.Mme Liên raconte que lors de la période difficile au début 2020 où la pandémie commençait à sévir dans plusieurs pays, elle suivait chaque jour l’actualité pour saisir les informations relatives à la crise sanitaire dans son pays natal. Elle est fière des mesures drastiques prises par le gouvernement vietnamien et des efforts consentis par la population pour prévenir la propagation du virus (distanciation sociale, port de masques, nettoyage et désinfection...).En regardant la situation au Vietnam et dans d’autres pays, Mme Liên comprend que le port du masque est un bouclier efficace pour lutter contre le virus. Dans cette perspective, elle décide d’elle-même d’en concevoir en louant une machine à coudre à une famille locale et en achetant au marché du tissu et des élastiques. Ce sont 800 masques de protection qu’elle put donner à ses collègues de l’armée.Pour cette initiative généreuse, Mme Liên a reçu une lettre de félicitations du Commandant de la force de la MINUSCA, Daniel Sidiki Traoré, qui loue : "Sa gentillesse, sa philanthropie et sa volonté d’aider les autres sont conformes aux valeurs fondamentales de l’ONU. Elle est une bonne ambassadrice du Vietnam".Des femmes dans les rangs des armées de l’ONU