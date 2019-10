Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La campagne publicitaire sur Hanoï menée par le réseau américain CNN (Cable News Network) dans le cadre d'un mémorandum de coopération, a permis d'attirer les touristes internationaux dans la capitale vietnamienne, selon le Service du tourisme de Hanoï.



En septembre dernier, CNN a diffusé deux spots publicitaires de 30 secondes chacun intitulés "Hanoï, berceau patrimonial" et "Hanoï-le cœur du Vietnam", ainsi que douze épisodes de 60 secondes, notamment "Les gardiens de l'âme hanoïenne", "Cinq raisons pour aimer Hanoï", "Vacances de 60 secondes", "Symboles de Hanoï" et "Moments sportifs au Vietnam".



A partir du 3 juin à la fin septembre, CNN avait rempli 65,3% de son engagement minimal en matière de radiodiffusion en 2019. Entre-temps, avec 748 heures de diffusion des vidéoclips de 60 secondes, CNN avait achevé 300% du plan engagé dans le mémorandum de coopération.

Les vidéoclips ont été diffusés dans les quatre régions comprenant l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Amérique du Nord et l'Asie du Sud.



De courtes vidéos sur Hanoï ont également été diffusées sur différentes catégories du site web de CNN, telles que le monde, les affaires, le tourisme et le style, sur les applications mobiles de CNN.



En outre, CNN a également publié des articles sur Hanoï en particulier et sur le Vietnam en général sur son site web consacré au tourisme (CNN Travel).



CNN a notamment ouvert officiellement le 1er octobre une page numérique spéciale intitulée "Hanoï: trois générations", qui présente le "Cha ca La Vong" (poisson frit), l'un des plats typiques de Hanoï transmis et développé de génération en génération.



En outre, CNN a continué de publier des articles promotionnels sur Hanoï en particulier et le Vietnam en général sur son site de voyage CNN Travel, Destination Vietnam.



En septembre et octobre, le tourisme de Hanoï a été mis à l'honneur à plusieurs reprises. La ville a été nominée pour la première destination mondiale des villes lors des World Travel Awards (WTA) 2019.



CNN a élu Hanoï parmi les 10 endroits proposant le meilleur café au monde, tandis que la page de voyage d'Italie Bigseventravel a classé la ville parmi les sept meilleurs endroits en Asie pour les voyageurs en solo.



La ville se classe au 15e rang parmi les 20 premières destinations de l'Asie-Pacifique, selon le classement des destinations Asie-Pacifique de Mastercard.



Hanoï a accueilli plus de 4,7 millions de touristes étrangers au cours des neuf premiers mois de 2019, ce qui représente une augmentation de 10,1% par rapport à l'année précédente. -VNA