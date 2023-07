Kiên Giang (VNA) - Le Vietnam souhaite toujours approfondir la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale avec le Laos, a déclaré lundi 10 juillet à Kiên Giang (Sud) le vice-président permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, à la vice-présidente de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack.

Le vice-président permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam, Trân Thanh Mân, avec la vice-présidente de de l’Assemblée nationale du Laos, Sounthone Xayachack. Photo : VNA

Sounthone Xayachack, également présidente du groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Laos, dirige une délégation lao à la 14e réunion du caucus de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA) dans la ville de Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang.

Trân Thanh Mân a indiqué que les deux législatures facilitent les visites de travail et les échanges au niveau des commissions, entre les groupes parlementaires d’amitié, et travaillent en étroite collaboration dans les forums interparlementaires mondiaux et régionaux.

L’Assemblée nationale du Vietnam est prête à partager ses expériences avec l’Assemblée nationale du Laos et à l’assister dans l’élaboration des lois, la surveillance et la prise de décisions sur les questions importantes du pays.

Elle est également disposée à aider l’Assemblée nationale du Laos à organiser le premier Sommet des Assemblées nationales Cambodge-Laos-Vietnam prévu en décembre, et à assumer le rôle de président de l’ASEAN et de président de l’AIPA en 2024, a déclaré Trân Thanh Mân.

Sounthone Xayachack a, pour sa part, souhaité que les deux parties accélèrent et complètent plusieurs projets en partie financés par le Vietnam. À propos du bâtiment de l’Assemblée nationale du Laos, elle a proposé que les deux parties continuent de partager leurs expériences dans l’exploitation et la maintenance du bâtiment pour assurer son fonctionnement efficace et harmonieux.

Elle a également souhaité que l’Assemblée nationale du Vietnam travaille avec l’Assemblée nationale du Laos pour assurer le succès du Sommet cette année. – VNA