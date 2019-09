Hanoi (VNA) - La Vietnam–US Society (VUS) et Peace Trees Vietnam (PTVN) ont tenu lundi 16 septembre à Hanoi une rencontre entre les vétérans vietnamiens et américains, à l’occasion de la 74e Fête nationale (2 septembre) et de l’anniversaire de la VUS (17 octobre) et des 25 ans de normalisation des relations entre le Vietnam et les États-Unis.

Vue de la rencontre, le 16 septembre à Hanoi. Photo: Union des organisations d’amitié du Vietnam

S’exprimant lors de l’événement, l’ambassadeur Nguyên Van Huynh, vice-président du Comité de la paix du Vietnam et membre permanent de la VUS, a rappelé l’histoire de la VUS et a souligné les réalisations du Vietnam au cours des dernières années.Il a également présenté la position et le rôle de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam et de la VUS afin de favoriser l’amitié et la solidarité entre le peuple vietnamien et les amis internationaux.Selon lui, le Vietnam et les États-Unis ont élargi leurs liens bilatéraux dans les domaines politique, diplomatique, économique, de la défense et de la sécurité, de la culture et de l’éducation depuis la normalisation de leurs relations en 1995.La directrice exécutive de PTVN, Claire Yunker, a déclaré que son organisation a mené des projets de déminage des bombes et des mines et d’autres activités humanitaires depuis sa création en 1995, contribuant ainsi à resserrer davantage les échanges populaires entre les deux pays.Elle a ajouté que PTVN poursuivra ses activités au Vietnam dans un proche avenir. Il s’agit de la première organisation non gouvernementale aux États-Unis à obtenir une licence pour le déminage des bombes, des mines et des explosifs.Lors de l’événement, les vétérans vietnamiens et américains ont discuté d’initiatives visant à renforcer davantage la paix, la coopération et le développement dans les deux pays. – VNA