Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les ventes d’automobiles ont atteint 11.761 unités en avril, en baisse de 39% par rapport à mars, a annoncé mardi l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA).



Parmi les véhicules vendus, 7.796 étaient des véhicules de tourisme, en baisse de 40%, 3.652 des véhicules commerciaux (-36%) et 313 des véhicules à usage spécial (-16%).

En avril, les ventes de véhicules assemblés dans le pays ont atteint 7.400 unités, en baisse de 38%, celles de véhicules importés ont diminué de 40% pour se chiffrer à 4.361 unités.

Au cours des quatre premiers mois de l'année, les membres de la VAMA ont vendu un total de 64.100 unités, en baisse de 36% an variation annuelle. Les ventes de véhicules assemblés dans le pays et importés ont baissé respectivement de 33% et 40%.

Cependant, ces chiffres ne sont pas complets, car de nombreux fabricants n'ont pas encore annoncé leurs ventes.



Selon les données de VAMA et TC Motor, marque de Hyundai Thanh Cong qui n'est pas membre de la VAMA, Toyota a continué à dominer le marché national en avril avec 2.803 unités, suivi de TC Motor avec 2.206, de Mazda avec 1.329, de Kia avec 1.318, de Mitsubishi avec 876, de Honda avec 834 et de Ford avec 702.

Le marché intérieur de l'automobile devrait commencer à se redresser en mai si la pandémie de COVID-19 est maîtrisée, mais à un rythme modeste. -VNA