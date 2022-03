Hanoi (VNA) – Les ventes au détail de biens et de services à Hanoi ont atteint 51.000 milliards de dôngs (2,23 milliards de dollars) en février, soit une augmentation de 11,1% en glissement annuel, selon le Département municipal de l’industrie et du commerce.

Photo d'illustration: VNA

La reprise des voyages et la réouverture des entreprises, des restaurants et des hôtels ont relancé les secteurs du commerce et des services de la ville, a indiqué le département.

Une croissance significative a été observée dans plusieurs groupes de produits, notamment les vêtements (15,6%), le carburant (15%), les appareils et équipements ménagers (13,6%), les articles culturels et éducatifs (13%), et les denrées alimentaires (8,2%).

Les ventes au détail de biens et de services de la capitale ont totalisé 109.000 milliards de dôngs au cours des deux premiers mois de cette année, en hausse de 9,9% en glissement annuel. Les ventes de biens ont progressé de 10,9% à 73.300 milliards de dôngs, représentant 67,2% du total.

Photo d'illustration: VNA

Les revenus sur deux mois des services d’hébergement et de restauration ont augmenté de 9% en glissement annuel pour atteindre 9 800 milliards de dôngs, soit 15,3% du total. Le chiffre d’affaires des services touristiques a légèrement augmenté de 0,8% à 989 milliards de dongs tandis que celui des autres services a augmenté de 5,5%.

Les ventes au détail totales du Vietnam en janvier-février ont légèrement augmenté de 1,7% par rapport à la même période l’année dernière, selon l’Office général des statistiques. – VNA