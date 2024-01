Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) – Un mois avant le Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) 2024, les magasins et supermarchés commencent à s'animer, offrant une abondance de produits dans le contexte où la demande de shopping devient progressivement "chaude".



Le ministère de l'Industrie et du Commerce prévoit une augmentation d'environ 10% des ventes durant le Têt 2024 par rapport à celui de 2023.



Selon le dernier rapport du ministère de l'Industrie et du Commerce, en décembre 2023, les revenus totaux des ventes au détail de biens et services de consommation ont augmenté de 2,6% sur un mois et de 9,3% sur un an. La demande de produits alimentaires, de services d'hébergement, de restauration et de voyages, a continué de suivre la tendance à la hausse par rapport à la même période de l'année précédente.



La vice-ministre de l'Industrie et du Commerce, Phan Thi Thang, a déclaré que, conformément aux instructions du ministère, des localités telles que Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dong Nai et Ninh Thuan, avaient approuvé des plans de stabilisation du marché pour les derniers mois de l'année et le Têt traditionnel.



En particulier, le ministère a confié aux entreprises la tâche de produire et de distribuer suffisamment de biens afin de répondre aux besoins des habitants.



Dans le contexte économique difficile, de nombreuses entreprises ont mis en place des programmes de promotion et de réduction des prix de nombreux produits essentiels, a fait savoir la vice-ministre Phan Thi Thang. -VNA